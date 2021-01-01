Главная > Сравнение смартфонов > Mi Mix 3 vs Mi 8 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi Mix 3 против Mi 8

Ксиаоми Ми Микс 3
VS
Ксиаоми Ми 8
Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Xiaomi Mi Mix 3 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.21-дюймового Xiaomi Mi 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 3
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
  • Весит на 43 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi Mix 3
68
Mi 8
68
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi Mix 3
62
Mi 8
65
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi Mix 3
67
Mi 8
65
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi Mix 3
70
Mi 8
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi Mix 3
78
Mi 8
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi Mix 3
66
Mi 8
66

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 3
vs
Mi 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2248 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.27% 83.8%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 140.4%
ШИМ (PWM) 240 Гц 238 Гц
Время отклика 9.9 мс 9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi Mix 3
622 нит
Mi 8
622 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 154.9 мм
Ширина 74.6 мм 74.8 мм
Толщина 8.4 мм 7.6 мм
Вес 218 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 3 +2%
85.27%
Mi 8
83.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 3 и Ксиаоми Ми 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2800 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 630
Частота GPU 710 МГц 710 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 10 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 3 +3%
520
Mi 8
507
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 3 +14%
2270
Mi 8
1983
AnTuTu Benchmark 7
Mi Mix 3
288787
Mi 8 +3%
297004
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix 3
338020
Mi 8 +1%
340602
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 11 MIUI 12
Размер системы из коробки 17.7 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix 3
10:03 ч.
Mi 8 +11%
11:09 ч.
Время просмотра видео
Mi Mix 3
13:57 ч.
Mi 8 +3%
14:03 ч.
Время разговора (3G)
Mi Mix 3
21:35 ч.
Mi 8 +5%
22:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 3 vs Xiaomi Mi 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 5120 x 3840
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 19 мм 18 мм
Размер пикселя 1.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Mix 3 +3%
108
Mi 8
105
Качество видео
Mi Mix 3 +6%
93
Mi 8
88
Итоговая оценка камеры
Mi Mix 3 +4%
103
Mi 8
99

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 3 +4%
84.8 дБ
Mi 8
81.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Май 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.448 Вт/кг 0.701 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.568 Вт/кг 1.662 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Беспроводная зарядка
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба телефона имеют схожие параметры и результаты тестов, но наш субъективный выбор падает на Xiaomi Mi Mix 3.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
11 (42.3%)
15 (57.7%)
Всего проголосовало: 26

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi Mix 3
2. Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi Mix 3
3. Huawei Honor 20 и Xiaomi Mi Mix 3
4. Xiaomi Mi Note 10 и Xiaomi Mi Mix 3
5. Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi Mix 3
6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Mi 8
7. Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 8
8. Xiaomi Redmi 8 и Xiaomi Mi 8
9. Xiaomi Redmi Note 9 и Xiaomi Mi 8
10. Xiaomi Mi 9 SE и Xiaomi Mi 8

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях