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Xiaomi Mi Mix 3 против 9T Pro

Ксиаоми Ми Микс 3
VS
Ксиаоми Ми 9Т Про
Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi 9T Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Xiaomi Mi Mix 3 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 3
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Стабилизация изображения
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T Pro
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3200 мАч
  • На 23% лучшая автономность (103 vs 84 часов)
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 855
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 633 и 520 баллов
  • Весит на 27 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Смартфон на 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 3
vs
Mi 9T Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.39 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.27% 86.1%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 142.2%
ШИМ (PWM) 240 Гц 223 Гц
Время отклика 9.9 мс 6.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi Mix 3
622 нит
Mi 9T Pro +3%
643 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 156.7 мм
Ширина 74.6 мм 74.3 мм
Толщина 8.4 мм 8.8 мм
Вес 218 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий ледник, Черный карбон, Красное пламя, Белый жемчуг
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 3
85.27%
Mi 9T Pro +1%
86.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 3 и Ксиаоми Ми 9Т Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2800 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 2 МБ 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 640
Частота GPU 710 МГц 585 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 10 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 3
520
Mi 9T Pro +22%
633
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 3
2270
Mi 9T Pro +15%
2610
AnTuTu Benchmark 7
Mi Mix 3
288787
Mi 9T Pro +33%
385254
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix 3
338020
Mi 9T Pro +28%
432578
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 11 MIUI 12
Размер системы из коробки 17.7 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 4+ (30% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix 3
10:03 ч.
Mi 9T Pro +33%
13:33 ч.
Время просмотра видео
Mi Mix 3
13:57 ч.
Mi 9T Pro +50%
20:33 ч.
Время разговора (3G)
Mi Mix 3
21:35 ч.
Mi 9T Pro +56%
33:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 3 vs Xiaomi Mi 9T Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 124°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi 9T Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 5184 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 19 мм 18 мм
Размер пикселя 1.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Mi Mix 3 +4%
93
Mi 9T Pro
89
Итоговая оценка камеры
Mi Mix 3 +1%
103
Mi 9T Pro
102

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 3
84.8 дБ
Mi 9T Pro +4%
87.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Май 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.448 Вт/кг 1.3 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.568 Вт/кг 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Беспроводная зарядка
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 9T Pro более удачной покупкой.

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