Главная > Сравнение смартфонов > Mi Mix 3 vs Mi Max 2 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi Mix 3 против Max 2

Ксиаоми Ми Микс 3
VS
Ксиаоми Ми Макс 2
Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi Max 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Xiaomi Mi Mix 3 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.4-дюймового Xiaomi Mi Max 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 3
  • Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Тонкие рамки – на 10.99% выше полезная площадь экрана
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 10 против 7.1
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (631 против 518 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845
  • На 18% выше плотность пикселей (403 vs 342 PPI)
Причины выбрать Xiaomi Mi Max 2
  • Комплектуется на 2100 мАч более емким аккумулятором – 5300 против 3200 мАч
  • На 47% лучшая автономность (36:08 vs 24:38 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Стерео динамики
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix 3
vs
Mi Max 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.39 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 342 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 85.27% 74.28%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% -
ШИМ (PWM) 240 Гц 2232 Гц
Время отклика 9.9 мс 19.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1262:1
Максимальная яркость
Mi Mix 3 +22%
631 нит
Mi Max 2
518 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 174.1 мм
Ширина 74.6 мм 88.7 мм
Толщина 8.4 мм 7.6 мм
Вес 218 граммов 211 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Металл
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Черный, Белый, Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix 3 +15%
85.27%
Mi Max 2
74.28%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 3 и Ксиаоми Ми Макс 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 506
Частота GPU 710 МГц 650 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 10 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix 3 +205%
524
Mi Max 2
172
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix 3 +130%
2303
Mi Max 2
1001
AnTuTu Benchmark 9
Mi Mix 3 +291%
407072
Mi Max 2
103985
CPU 102046 44349
GPU 154472 12995
Memory 63407 26157
UX 87601 21348
Total score 407072 103985
3DMark Wild Life Performance
Mi Mix 3 +653%
1424
Mi Max 2
189
Stability 84% 97%
Graphics test 8 FPS 1 FPS
Graphics score 1424 189
PCMark 3.0 score 8416 5121
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.1
Оболочка UI MIUI 11 MIUI 11
Размер системы из коробки 17.7 ГБ 12.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 5300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (60% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:10 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:12 ч. 13:19 ч.
Просмотр видео 11:05 ч. 17:34 ч.
Игры 03:32 ч. 04:30 ч.
Режим ожидания 85 ч. 106 ч.
Общая автономность
Mi Mix 3
24:38 ч.
Mi Max 2 +47%
36:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix 3 vs Xiaomi Mi Max 2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.59 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 19 мм 37.63 мм
Размер пикселя 1.8 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Mix 3
108
Mi Max 2
н/д
Качество видео
Mi Mix 3
93
Mi Max 2
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi Mix 3
103
Mi Max 2
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix 3 +1%
84.8 дБ
Mi Max 2
84 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года Май 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Июнь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.448 Вт/кг 1.22 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.568 Вт/кг 0.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Беспроводная зарядка
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi Mix 3 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi Mix 3 и Poco X3 Pro
2. Xiaomi Mi Mix 3 и OnePlus 6
3. Xiaomi Mi Mix 3 и Mi 8
4. Xiaomi Mi Max 2 и Max 3

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры