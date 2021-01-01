Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года Xiaomi Mi Mix 3 с экраном 6.39" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.99-дюймового Xiaomi Mi Mix 2S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.