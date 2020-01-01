Xiaomi Mi Mix Alpha против Huawei Mate 30 Pro
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2019 года Xiaomi Mi Mix Alpha с экраном 7.92" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.53-дюймового Huawei Mate 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix Alpha
- Тонкие рамки – на 86.7% выше полезная площадь экрана
- На 1.39" большая диагональ экрана
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Поддержка беспроводной зарядки
- Камера имеет оптический зум 3x
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4050 мАч
- Стерео динамики
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
73
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
87
87
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
95
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
91
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Mix Alpha и Huawei Mate 30 Pro
Экран
|Тип
|OLED
|Super AMOLED
|Размер
|7.92 дюймов
|6.53 дюймов
|Разрешение
|2088 x 2250 пикселей
|1176 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|9.7:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|388 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|180.8%
|94.1%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.3 мм
|158.1 мм
|Ширина
|72.3 мм
|73.1 мм
|Толщина
|10.4 мм
|8.8 мм
|Вес
|241 грамм
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Черный, Синий, Золотой, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|HiSilicon Kirin 990
|Архитектура
|1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2960 МГц
|2860 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|-
|16
|Частота GPU
|585 МГц
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2266 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
755
Mate 30 Pro +4%
787
Geekbench 5 (многоядерный)
2698
Mate 30 Pro +15%
3096
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix Alpha +1%
489243
482858
Таблица смартфонов в AnTuTu 8 (#35 и #41)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 11
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|-
|27.3 ГБ
Батарея
|Объем
|4050 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (60% за 25 минут)
|Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (27 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:58 ч.
Время просмотра видео
18:19 ч.
Время разговора (3G)
20:10 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|8500 x 4700
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|120°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 12 MP + 20 MP)
|4 (40 МП + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|-
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|-
|6528 x 4896
|Апертура
|-
|f/2
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|-
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
131
Качества видео
100
Итоговая оценка камеры
121
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|20
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
79.4 дБ
Музыка
75.2 дБ
Звонок
80.8 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.4 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.96 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (40 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Mate 30 Pro. У него лучшие дисплей, батарея, камера, корпус и звук.
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