Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2019 года Xiaomi Mi Mix Alpha с экраном 7.92" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.53-дюймового Huawei Mate 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.