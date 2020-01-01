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Xiaomi Mi Mix Alpha против Huawei Mate 30 Pro

Ксиаоми Ми Микс Альфа
Xiaomi Mi Mix Alpha
VS
Хуавей Мейт 30 Про
Huawei Mate 30 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2019 года Xiaomi Mi Mix Alpha с экраном 7.92" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.53-дюймового Huawei Mate 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix Alpha
  • Тонкие рамки – на 86.7% выше полезная площадь экрана
  • На 1.39" большая диагональ экрана
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4050 мАч
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Mix Alpha и Huawei Mate 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Super AMOLED
Размер 7.92 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 2088 x 2250 пикселей 1176 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 9.7:9 18.5:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 180.8% 94.1%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi Mix Alpha
н/д
Mate 30 Pro
689 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.3 мм 158.1 мм
Ширина 72.3 мм 73.1 мм
Толщина 10.4 мм 8.8 мм
Вес 241 грамм 198 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix Alpha +92%
180.8%
Mate 30 Pro
94.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс Альфа и Хуавей Мейт 30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus HiSilicon Kirin 990
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 2.09 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.86 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2860 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G76 MP16
GPU-ядер - 16
Частота GPU 585 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2266 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix Alpha
2698
Mate 30 Pro +15%
3096
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix Alpha +1%
489243
Mate 30 Pro
482858

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 11 EMUI 10
Размер системы из коробки - 27.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4050 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (60% за 25 минут) Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix Alpha
н/д
Mate 30 Pro
14:58 ч.
Время просмотра видео
Mi Mix Alpha
н/д
Mate 30 Pro
18:19 ч.
Время разговора (3G)
Mi Mix Alpha
н/д
Mate 30 Pro
20:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix Alpha vs Huawei Mate 30 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8500 x 4700
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 12 MP + 20 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 40 MP + 0 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей - 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура - f/2
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео - 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 21

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi Mix Alpha
н/д
Mate 30 Pro
79.4 дБ
Музыка
Mi Mix Alpha
н/д
Mate 30 Pro
75.2 дБ
Звонок
Mi Mix Alpha
н/д
Mate 30 Pro
80.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (40 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Mate 30 Pro. У него лучшие дисплей, батарея, камера, корпус и звук.

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