Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2019 года Xiaomi Mi Mix Alpha с экраном 7.92" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S20 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.