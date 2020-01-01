Xiaomi Mi Mix Alpha против Samsung Galaxy S20 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2019 года Xiaomi Mi Mix Alpha с экраном 7.92" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S20 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix Alpha
- Тонкие рамки – на 90.3% выше полезная площадь экрана
- На 1.22" большая диагональ экрана
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 35% выше плотность пикселей (524 vs 388 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4050 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Стерео динамики
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
86
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
77
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Mix Alpha и Samsung Galaxy S20 Plus
Экран
|Тип
|OLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|7.92 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|2088 x 2250 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|9.7:9
|20:9
|Плотность пикселей
|388 точек на дюйм
|524 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|180.8%
|90.5%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.3 мм
|161.9 мм
|Ширина
|72.3 мм
|73.7 мм
|Толщина
|10.4 мм
|7.8 мм
|Вес
|241 грамм
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Черный, Красный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Samsung Exynos 9 Octa 990
|Архитектура
|1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2960 МГц
|2700 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Mali-G77 MP11
|GPU-ядер
|-
|11
|Частота GPU
|585 МГц
|550 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2266 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
755
Galaxy S20 Plus +22%
924
Geekbench 5 (многоядерный)
2698
Galaxy S20 Plus +7%
2887
AnTuTu Benchmark 8
489243
Galaxy S20 Plus +7%
522432
Список Android-смартфонов в AnTuTu 8 (#35 и #25)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 11
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|-
|23.6 ГБ
Батарея
|Объем
|4050 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|40 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:10 ч.
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (60% за 25 минут)
|Да (100% за 84 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:00 ч.
Время просмотра видео
17:09 ч.
Время разговора (3G)
21:03 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 1.1x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|120°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 12 MP + 20 MP)
|4 (12 МП + 64 MP + 12 MP + 0.3 MP)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark
|Количество мегапикселей
|-
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|2592 x 3872
|Апертура
|-
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.2"
|Разрешение видео
|-
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
127
Качества видео
100
Итоговая оценка камеры
118
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|20
|22
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.38 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.57 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (40 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники AKG
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Plus более удачной покупкой.
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