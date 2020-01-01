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Xiaomi Mi Mix Alpha против Samsung Galaxy S20 Plus

Ксиаоми Ми Микс Альфа
Xiaomi Mi Mix Alpha
VS
Самсунг Галакси С20 Плюс
Samsung Galaxy S20 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 сентября 2019 года Xiaomi Mi Mix Alpha с экраном 7.92" и чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S20 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix Alpha
  • Тонкие рамки – на 90.3% выше полезная площадь экрана
  • На 1.22" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 35% выше плотность пикселей (524 vs 388 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Комплектуется на 450 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4050 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Mix Alpha и Samsung Galaxy S20 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Dynamic AMOLED
Размер 7.92 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 2088 x 2250 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 9.7:9 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 524 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 180.8% 90.5%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi Mix Alpha
н/д
Galaxy S20 Plus
798 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154.3 мм 161.9 мм
Ширина 72.3 мм 73.7 мм
Толщина 10.4 мм 7.8 мм
Вес 241 грамм 186 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Черный, Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix Alpha +100%
180.8%
Galaxy S20 Plus
90.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс Альфа и Самсунг Галакси С20 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus Samsung Exynos 9 Octa 990
Архитектура 1 ядра по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2700 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G77 MP11
GPU-ядер - 11
Частота GPU 585 МГц 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2266 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Mi Mix Alpha
489243
Galaxy S20 Plus +7%
522432

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 11 One UI 2.5
Размер системы из коробки - 23.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4050 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 40 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:10 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (60% за 25 минут) Да (100% за 84 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Mix Alpha
н/д
Galaxy S20 Plus
13:00 ч.
Время просмотра видео
Mi Mix Alpha
н/д
Galaxy S20 Plus
17:09 ч.
Время разговора (3G)
Mi Mix Alpha
н/д
Galaxy S20 Plus
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix Alpha vs Samsung Galaxy S20 Plus
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 1.1x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 12 MP + 20 MP) 4 (12 МП + 64 MP + 12 MP + 0.3 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей - 10 мегапикселей
Разрешение фото - 2592 x 3872
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео - 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 20 22

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.57 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (40 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники AKG
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Plus более удачной покупкой.

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