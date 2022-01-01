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Xiaomi Mi Mix против OnePlus 6T

Ксиаоми Ми Микс
VS
Ванплас 6Т
Xiaomi Mi Mix
OnePlus 6T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 октября 2016 года Xiaomi Mi Mix с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 821, против 6.41-дюймового OnePlus 6T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 3700 мАч
  • Стерео динамики
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (549 против 451 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 6T
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 11 против 6
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 11% выше плотность пикселей (402 vs 361 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.1 мм уже
  • Смартфон на 2 года новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Mix
vs
OnePlus 6T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.41 дюймов
Разрешение 1080 x 2040 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 17:9 19.5:9
Плотность пикселей 361 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.29% 85.89%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi Mix +22%
549 нит
OnePlus 6T
451 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.8 мм 157.5 мм
Ширина 81.9 мм 74.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 209 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Черный, Фиолетовый, Полуночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi Mix
84.29%
OnePlus 6T +2%
85.89%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс и Ванплас 6Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 821 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2350 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2) 8 (4 + 4)
Архитектура - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 530 Adreno 630
Частота GPU 653 МГц 710 МГц
FLOPS ~519 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Mix
н/д
OnePlus 6T
515
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Mix
н/д
OnePlus 6T
2369
AnTuTu Benchmark 9
Mi Mix
197415
OnePlus 6T +106%
405799
CPU 52784 91110
GPU 51685 166474
Memory 38460 64332
UX 55350 84472
Total score 197415 405799
3DMark Wild Life Performance
Mi Mix
н/д
OnePlus 6T
1447
Stability - 97%
Graphics test - 8 FPS
Graphics score - 1447
PCMark 3.0 score - 8506
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 10 OxygenOS 11
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4400 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут) Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:17 ч. 09:37 ч.
Просмотр видео 11:32 ч. 12:25 ч.
Игры 05:52 ч. 03:56 ч.
Режим ожидания 107 ч. 101 ч.
Общая автономность
Mi Mix +5%
29:55 ч.
OnePlus 6T
28:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Mix vs OnePlus 6T
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео - Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП) 2 (16 МП + 20 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.07 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3", OmniVision OV16880 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - - 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 53.66 мм 25 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Mix
н/д
OnePlus 6T
101
Качество видео
Mi Mix
н/д
OnePlus 6T
91
Итоговая оценка камеры
Mi Mix
н/д
OnePlus 6T
98

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Mix +7%
86 дБ
OnePlus 6T
80.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2016 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.552 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.269 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Гарантийный талон
- Кожанный чехол
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 6T более удачной покупкой.

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