Xiaomi Mi Mix против OnePlus 6T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 октября 2016 года Xiaomi Mi Mix с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 821, против 6.41-дюймового OnePlus 6T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4400 против 3700 мАч
- Стерео динамики
- На 22% выше максимальная яркость экрана (549 против 451 нит)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 6T
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Стабилизация изображения
- Более новая ОС: Android 11 против 6
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 11% выше плотность пикселей (402 vs 361 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.1 мм уже
- Смартфон на 2 года новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
53
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
40
49
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
41
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
67
76
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
61
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.41 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2040 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|17:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|361 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|84.29%
|85.89%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|9 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.8 мм
|157.5 мм
|Ширина
|81.9 мм
|74.8 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.2 мм
|Вес
|209 граммов
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX4
|Материал задней панели
|-
|Стекло
|Материал рамки
|-
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой
|Черный, Фиолетовый, Полуночный черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 821
|Qualcomm Snapdragon 845
|Макс. частота
|2350 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|4 (2 + 2)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|14 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 530
|Adreno 630
|Частота GPU
|653 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~519 Гфлопс
|~727 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
515
Geekbench 5 (многоядерный)
2369
|CPU
|52784
|91110
|GPU
|51685
|166474
|Memory
|38460
|64332
|UX
|55350
|84472
|Total score
|197415
|405799
|Stability
|-
|97%
|Graphics test
|-
|8 FPS
|Graphics score
|-
|1447
|PCMark 3.0 score
|-
|8506
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|MIUI 10
|OxygenOS 11
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4400 мАч
|3700 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
|Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:25 ч.
|Веб-серфинг
|10:17 ч.
|09:37 ч.
|Просмотр видео
|11:32 ч.
|12:25 ч.
|Игры
|05:52 ч.
|03:56 ч.
|Режим ожидания
|107 ч.
|101 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|-
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|2 (16 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 31.07 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3", OmniVision OV16880 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|53.66 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
101
Качество видео
91
Итоговая оценка камеры
98
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|16
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2016 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.552 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.269 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Гарантийный талон
- Кожанный чехол
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 6T более удачной покупкой.
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