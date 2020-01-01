Xiaomi Mi Note 10 Lite против Huawei Honor 20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Mi Note 10 Lite с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.26-дюймового Huawei Honor 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Комплектуется на 1510 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 3750 мАч
- На 31% лучшая автономность (117 vs 89 часов)
- На 31% выше максимальная яркость экрана (598 против 458 нит)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Смартфон на 11 месяцев новее
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei Honor 20
- Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (691 и 546 баллов)
- Весит на 30 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
73
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Note 10 Lite и Huawei Honor 20
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.47 дюймов
|6.26 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|412 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.8%
|84.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.8 мм
|154.25 мм
|Ширина
|74.2 мм
|74 мм
|Толщина
|9.7 мм
|7.9 мм
|Вес
|204 грамма
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Фиолетовый
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730G
|HiSilicon Kirin 980
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Mali-G76 MP10
|GPU-ядер
|-
|10
|Частота GPU
|825 МГц
|750 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
546
Honor 20 +27%
691
Geekbench 5 (многоядерный)
1717
Honor 20 +40%
2399
AnTuTu Benchmark 8
256997
Honor 20 +48%
379342
Список смартфонов в AnTuTu 8 (#168 и #91)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Magic 3.1
|Размер системы из коробки
|19.4 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|5260 мАч
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:44 ч.
Honor 20 +7%
13:25 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 10 Lite +50%
21:19 ч.
14:14 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10 Lite +13%
36:31 ч.
32:20 ч.
Рейтинг времени автономной работы смартфонов (#21 и #93)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|117°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 5 MP)
|4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
69.1 дБ
Музыка
73.3 дБ
Звонок
87.9 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.01 Вт/кг
|0.84 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|1.29 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Переходник Type-C – 3,5 мм для наушников
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Mi Note 10 Lite, а если производительность и коммуникации – то Huawei Honor 20.
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