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Xiaomi Mi Note 10 Lite против Huawei Honor 8X

Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт
Xiaomi Mi Note 10 Lite
VS
Хуавей Хонор 8Х
Huawei Honor 8X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Mi Note 10 Lite с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Комплектуется на 1510 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 3750 мАч
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 22% лучшая автономность (117 vs 96 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (600 против 430 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Весит на 29 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Note 10 Lite
vs
Honor 8X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.47 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 84%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.5%
ШИМ (PWM) 176 Гц Не обнаружено
Время отклика 9 мс 39.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 880:1
Максимальная яркость
Mi Note 10 Lite +40%
600 нит
Honor 8X
430 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 160.4 мм
Ширина 74.2 мм 76.6 мм
Толщина 9.7 мм 7.8 мм
Вес 204 грамма 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Фиолетовый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 Lite +5%
87.8%
Honor 8X
84%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт и Хуавей Хонор 8Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G51
Частота GPU 825 МГц 1000 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Note 10 Lite +63%
545
Honor 8X
335
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10 Lite +28%
1726
Honor 8X
1348
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10 Lite +52%
256206
Honor 8X
168351

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9
Размер системы из коробки 19.4 ГБ 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10 Lite +11%
12:44 ч.
Honor 8X
11:24 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 10 Lite +75%
21:19 ч.
Honor 8X
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10 Lite +13%
36:31 ч.
Honor 8X
32:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Huawei Honor 8X
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 5 МП) 2 (20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Note 10 Lite
83 дБ
Honor 8X +2%
84.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2020 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.01 Вт/кг 0.81 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi Note 10 Lite более удачной покупкой.

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