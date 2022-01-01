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Xiaomi Mi Note 10 Lite против Oppo Realme 9 Pro

Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт
VS
Оппо Реалми 9 Про
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Oppo Realme 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Mi Note 10 Lite с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.6-дюймового Oppo Realme 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Возможность записи 4K-видео
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 9 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 15% лучшая автономность (134 vs 117 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 688 и 540 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Note 10 Lite
vs
Realme 9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.47 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 84.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 97.6%
ШИМ (PWM) 176 Гц -
Время отклика 9 мс 30 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1230:1
Максимальная яркость
Mi Note 10 Lite +5%
593 нит
Realme 9 Pro
564 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 164.3 мм
Ширина 74.2 мм 75.6 мм
Толщина 9.7 мм 8.5 мм
Вес 204 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Фиолетовый Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 Lite +4%
87.8%
Realme 9 Pro
84.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт и Оппо Реалми 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 619
Частота GPU 825 МГц -
FLOPS ~422 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10 Lite
1694
Realme 9 Pro +18%
2004
AnTuTu Benchmark 9
Mi Note 10 Lite
316053
Realme 9 Pro +26%
397481
CPU 102640 -
GPU 79187 -
Memory 55366 -
UX 79996 -
Total score 316053 397481
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 99%
Graphics test 5 FPS 7 FPS
Graphics score 983 1211
PCMark 3.0 score - 9593
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 3.0
Размер системы из коробки 19.4 ГБ 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10 Lite
12:44 ч.
Realme 9 Pro +57%
19:52 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 10 Lite
21:19 ч.
Realme 9 Pro
21:20 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10 Lite
36:31 ч.
Realme 9 Pro
36:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Oppo Realme 9 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.1
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Note 10 Lite
83 дБ
Realme 9 Pro +1%
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Май 2020 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.01 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и коммуникации - выбирайте Oppo Realme 9 Pro, а если программное обеспечение, камера и корпус – то Xiaomi Mi Note 10 Lite.

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