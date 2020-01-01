Xiaomi Mi Note 10 Lite против Oppo Realme X2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Mi Note 10 Lite с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.4-дюймового Oppo Realme X2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Комплектуется на 1260 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4000 мАч
- На 11% лучшая автономность (117 vs 105 часов)
- На 38% выше максимальная яркость экрана (593 против 430 нит)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
- Смартфон на 7 месяцев новее
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme X2
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 22 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
54
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
68
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.47 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.8%
|84.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|ШИМ (PWM)
|176 Гц
|-
|Время отклика
|9 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|157.8 мм
|158.7 мм
|Ширина
|74.2 мм
|75.2 мм
|Толщина
|9.7 мм
|8.6 мм
|Вес
|204 грамма
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Фиолетовый
|Белый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Макс. частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|8 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 618
|Частота GPU
|825 МГц
|575 МГц
|FLOPS
|~422 Гфлопс
|~422 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1766 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|No
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
535
Realme X2 +2%
546
Geekbench 5 (многоядерный)
1703
Realme X2 +2%
1740
AnTuTu Benchmark 8
251137
Realme X2 +1%
253177
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu 8 (#182 и #180)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Realme UI
|Размер системы из коробки
|19.4 ГБ
|11 ГБ
Батарея
|Объем
|5260 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 30 минут)
|Да, VOOC Flash Charge 4.0 (67% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:10 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:44 ч.
Realme X2 +13%
14:08 ч.
Время просмотра видео
21:19 ч.
21:23 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10 Lite +21%
36:31 ч.
30:10 ч.
Рейтинг времени автономной работы смартфонов (#24 и #26)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 5 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6784 x 4711
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.01 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность и корпус - выбирайте Xiaomi Mi Note 10 Lite, а если камера и звук – то Oppo Realme X2.
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