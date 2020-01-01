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Xiaomi Mi Note 10 Lite против Oppo Reno 4 Lite

Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт
Xiaomi Mi Note 10 Lite
VS
Оппо Рено 4 Лайт
Oppo Reno 4 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Mi Note 10 Lite с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.43-дюймового Oppo Reno 4 Lite, который имеет процессор Mediatek Helio P95 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Комплектуется на 1245 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4015 мАч
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (546 и 398 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Reno 4 Lite
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 40 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Note 10 Lite и Oppo Reno 4 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 84.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi Note 10 Lite
598 нит
Reno 4 Lite +2%
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.8 мм 160.1 мм
Ширина 74.2 мм 73.7 мм
Толщина 9.7 мм 7.4 мм
Вес 204 грамма 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Фиолетовый Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 Lite +4%
87.8%
Reno 4 Lite
84.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт и Оппо Рено 4 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Mediatek Helio P95
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470) 2 по 2.2 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 PowerVR GM9446
Частота GPU 825 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10 Lite +14%
1717
Reno 4 Lite
1502
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10 Lite +20%
256997
Reno 4 Lite
214469

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 19.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 4015 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 0:53 ч.
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10 Lite
12:44 ч.
Reno 4 Lite
н/д
Время просмотра видео
Mi Note 10 Lite
21:19 ч.
Reno 4 Lite
н/д
Время разговора (3G)
Mi Note 10 Lite
36:31 ч.
Reno 4 Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Oppo Reno 4 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 5 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung GM1ST (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix Hi846 (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1B (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1B (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.4
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.01 Вт/кг 1.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.41 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, батарея, камера и корпус - выбирайте Xiaomi Mi Note 10 Lite, а если звук – то Oppo Reno 4 Lite.

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