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Xiaomi Mi Note 10 Lite против Samsung Galaxy A50

Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт
VS
Самсунг Галакси А50
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Mi Note 10 Lite с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Показывает на 67% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1260 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4000 мАч
  • На 19% лучшая автономность (117 vs 98 часов)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730G
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 541 и 334 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 38 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Note 10 Lite
vs
Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 85.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 141.5%
ШИМ (PWM) 176 Гц 119 Гц
Время отклика 9 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi Note 10 Lite +7%
584 нит
Galaxy A50
548 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 158.5 мм
Ширина 74.2 мм 74.7 мм
Толщина 9.7 мм 7.7 мм
Вес 204 грамма 166 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Фиолетовый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 Lite +3%
87.8%
Galaxy A50
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Samsung Exynos 7 Octa 9610
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G72 MP3
Частота GPU 825 МГц 850 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10 Lite +40%
1702
Galaxy A50
1214
AnTuTu Benchmark 7
Mi Note 10 Lite +42%
207182
Galaxy A50
146103
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10 Lite +67%
269794
Galaxy A50
161742
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI 3.1
Размер системы из коробки 19.4 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10 Lite +2%
12:44 ч.
Galaxy A50
12:16 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 10 Lite +37%
21:19 ч.
Galaxy A50
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10 Lite +49%
36:31 ч.
Galaxy A50
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 25 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 5 МП) 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 6024 x 4024
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Note 10 Lite
83 дБ
Galaxy A50 +2%
85 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Май 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.01 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi Note 10 Lite более удачной покупкой.

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