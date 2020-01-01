Главная > Сравнение смартфонов > Mi Note 10 Lite vs Galaxy Note 20 Ultra – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi Note 10 Lite против Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт
Xiaomi Mi Note 10 Lite
VS
Самсунг Галакси Ноут 20 Ультра
Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Mi Note 10 Lite с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.9-дюймового Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Комплектуется на 760 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4500 мАч
  • На 17% лучшая автономность (117 vs 100 часов)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 72% выше максимальная яркость экрана (1031 против 598 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • На 0.43" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Note 10 Lite и Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 496 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 91.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi Note 10 Lite
598 нит
Galaxy Note 20 Ultra +72%
1031 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.8 мм 164.8 мм
Ширина 74.2 мм 77.2 мм
Толщина 9.7 мм 8.1 мм
Вес 204 грамма 208 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Фиолетовый Бронзовый, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт и Самсунг Галакси Ноут 20 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Samsung Exynos 990
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470) 2 ядра по 2.73 ГГц (M5 Mongoose), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex A75), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2730 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G77 MP11
GPU-ядер - 11
Частота GPU 825 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.5
Размер системы из коробки 19.4 ГБ 34.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (43% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10 Lite
12:44 ч.
Galaxy Note 20 Ultra +14%
14:20 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 10 Lite +23%
21:19 ч.
Galaxy Note 20 Ultra
17:21 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10 Lite +54%
36:31 ч.
Galaxy Note 20 Ultra
23:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 12000 x 9000
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 5 MP) 4 (108 МП + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3872 x 2592
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 20

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Август 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.01 Вт/кг 0.319 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.557 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарантия

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 20 Ultra более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях