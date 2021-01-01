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Xiaomi Mi Note 10 Lite против Vivo iQOO 7

Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт
VS
Виво iQOO 7
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Vivo iQOO 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Mi Note 10 Lite с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.62-дюймового Vivo iQOO 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Комплектуется на 1260 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4000 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo iQOO 7
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Note 10 Lite
vs
iQOO 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.8:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 86.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 176 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi Note 10 Lite
589 нит
iQOO 7
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 162.2 мм
Ширина 74.2 мм 75.8 мм
Толщина 9.7 мм 8.7 мм
Вес 204 грамма 209.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Фиолетовый Серый, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 Lite +1%
87.8%
iQOO 7
86.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт и Виво iQOO 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 660
Частота GPU 825 МГц 840 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Note 10 Lite
537
iQOO 7 +108%
1115
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10 Lite
1692
iQOO 7 +121%
3739
AnTuTu Benchmark 7
Mi Note 10 Lite
207133
iQOO 7
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10 Lite
271472
iQOO 7 +173%
740006

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 OriginOS
Размер системы из коробки 19.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (100% за 15 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 0:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10 Lite
12:44 ч.
iQOO 7
н/д
Время просмотра видео
Mi Note 10 Lite
21:19 ч.
iQOO 7
н/д
Время разговора (3G)
Mi Note 10 Lite
36:31 ч.
iQOO 7
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Vivo iQOO 7
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Note 10 Lite
83 дБ
iQOO 7
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Май 2020 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.01 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo iQOO 7 более удачной покупкой.

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