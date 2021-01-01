Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Mi Note 10 Lite с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.55-дюймового Xiaomi Mi 11 Lite 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7380G и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.