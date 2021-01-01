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Xiaomi Mi Note 10 Lite против Mi 11 Lite 5G

Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт
VS
Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Mi Note 10 Lite с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.55-дюймового Xiaomi Mi 11 Lite 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7380G и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Комплектуется на 1010 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4250 мАч
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (605 против 503 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Note 10 Lite
vs
Mi 11 Lite 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 85.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 176 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi Note 10 Lite +20%
605 нит
Mi 11 Lite 5G
503 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 160.5 мм
Ширина 74.2 мм 75.7 мм
Толщина 9.7 мм 6.8 мм
Вес 204 грамма 159 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Фиолетовый Черный, Зеленый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 Lite +3%
87.8%
Mi 11 Lite 5G
85.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 Лайт и Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Qualcomm Snapdragon 7380G
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 642
Частота GPU 825 МГц -
FLOPS ~422 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10 Lite
257678
Mi 11 Lite 5G +109%
538158

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 19.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 4250 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да, Quick Charge 4+
Время полной зарядки 1:25 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10 Lite
12:44 ч.
Mi 11 Lite 5G
н/д
Время просмотра видео
Mi Note 10 Lite
21:19 ч.
Mi 11 Lite 5G
н/д
Время разговора (3G)
Mi Note 10 Lite
36:31 ч.
Mi 11 Lite 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5184 x 3888
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Май 2020 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 1.01 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 Lite 5G более удачной покупкой.

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