Xiaomi Mi Note 10 Lite против Mi 8 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Mi Note 10 Lite с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.21-дюймового Xiaomi Mi 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Комплектуется на 2260 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 3000 мАч
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730G
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 545 и 505 баллов
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 Pro
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стабилизация изображения
- Весит на 27 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
63
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
64
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.47 дюймов
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2248 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.8%
|84.09%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|ШИМ (PWM)
|176 Гц
|-
|Время отклика
|9 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|157.8 мм
|154.9 мм
|Ширина
|74.2 мм
|74.8 мм
|Толщина
|9.7 мм
|7.6 мм
|Вес
|204 грамма
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Фиолетовый
|Черный, Золотой, Прозрачная крышка
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Qualcomm Snapdragon 845
|Макс. частота
|2200 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 630
|Частота GPU
|825 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~422 Гфлопс
|~727 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|No
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Note 10 Lite +8%
545
505
Geekbench 5 (многоядерный)
1726
Mi 8 Pro +15%
1988
AnTuTu Benchmark 8
256206
Mi 8 Pro +35%
347150
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark 8 (#202 и #117)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|19.4 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5260 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:44 ч.
Время просмотра видео
21:19 ч.
Время разговора (3G)
36:31 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 5 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|5120 x 3840
|Апертура
|f/2.5
|f/2
|Фокусное расстояние
|-
|18 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.01 Вт/кг
|0.969 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|1.531 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Mi Note 10 Lite, а если производительность – то Xiaomi Mi 8 Pro.
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