Главная > Сравнение смартфонов > Mi Note 10 Pro vs Honor 10 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi Note 10 Pro против Huawei Honor 10

Ксиаоми Ми Ноут 10 Про
VS
Хуавей Хонор 10
Xiaomi Mi Note 10 Pro
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 ноября 2019 года Xiaomi Mi Note 10 Pro с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.7x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1860 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 3400 мАч
  • На 0.63" большая диагональ экрана
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Стабилизация изображения
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (587 против 499 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 7.9% выше полезная площадь экрана
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 55 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Note 10 Pro
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.47 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.9:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 79.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Контрастность - 1423:1
Максимальная яркость
Mi Note 10 Pro +18%
587 нит
Honor 10
499 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 149.6 мм
Ширина 74.2 мм 71.2 мм
Толщина 9.7 мм 7.7 мм
Вес 208 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 Pro +10%
87.8%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 Про и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2200 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Mali G72 MP12
Частота GPU 825 МГц 767 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Note 10 Pro +56%
543
Honor 10
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10 Pro +17%
1764
Honor 10
1510
AnTuTu Benchmark 7
Mi Note 10 Pro
210052
Honor 10
209874
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10 Pro +65%
262506
Honor 10
159477
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10 Pro
н/д
Honor 10
11:50 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 10 Pro
н/д
Honor 10
11:37 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10 Pro
н/д
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 Pro vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4616 x 3464
Зум Оптический, 3.7x Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 5 (108 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
-
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 5760 x 4312
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Note 10 Pro
н/д
Honor 10
84.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2019 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi Note 10 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi Note 10 Pro vs Samsung Galaxy S10
2. Xiaomi Mi Note 10 Pro vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
3. Xiaomi Mi Note 10 Pro vs Xiaomi Redmi Note 9S
4. Xiaomi Mi Note 10 Pro vs Apple iPhone 11 Pro Max
5. Xiaomi Mi Note 10 Pro vs Samsung Galaxy S20
6. Huawei Honor 10 vs Xiaomi Redmi Note 7
7. Huawei Honor 10 vs Samsung Galaxy A50
8. Huawei Honor 10 vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
9. Huawei Honor 10 vs Huawei Honor 20
10. Huawei Honor 10 vs Samsung Galaxy A30s

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях