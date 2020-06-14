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Xiaomi Mi Note 10 Pro против Huawei P30 Pro

Ксиаоми Ми Ноут 10 Про
Xiaomi Mi Note 10 Pro
VS
Хуавей П30 Про
Huawei P30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 ноября 2019 года Xiaomi Mi Note 10 Pro с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Pro
  • Комплектуется на 1060 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4200 мАч
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (556 и 394 баллов)
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Note 10 Pro и Huawei P30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.47 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 88.89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi Note 10 Pro
611 нит
P30 Pro
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.8 мм 158 мм
Ширина 74.2 мм 73.4 мм
Толщина 9.7 мм 8.4 мм
Вес 208 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 Pro
87.8%
P30 Pro +1%
88.89%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 Про и Хуавей П30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU 825 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Note 10 Pro +41%
556
P30 Pro
394
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10 Pro +5%
1787
P30 Pro
1708
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10 Pro
265108
P30 Pro +52%
402230

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10
Размер системы из коробки - 13.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10 Pro
н/д
P30 Pro
14:21 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 10 Pro
н/д
P30 Pro
20:16 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10 Pro
н/д
P30 Pro
27:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 Pro vs Huawei P30 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 7360 x 4912
Зум Оптический, 4x Оптический, 5x
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 5 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP + 2 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 29 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi Note 10 Pro
н/д
P30 Pro
70 дБ
Музыка
Mi Note 10 Pro
н/д
P30 Pro
73 дБ
Звонок
Mi Note 10 Pro
н/д
P30 Pro
90 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2019 года Март 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei P30 Pro. У него лучшие производительность, коммуникации, корпус и звук.

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Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Василий 14 июня 2020 09:40
Размер сенсора, 1/1.33" лучше, чем 1/1.7". Как? После этой писанины остальному верить сложно.
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Root 14 июня 2020 13:37
Верить не нужно, а вот изучить арифметику – не помешало бы) Чем больше размер сенсора - тем лучше, так как больше света может попасть на него. Вы наверное увидели цифры, 1.33 и 1.7 и думаете что там где "1.7" там матрица больше. Но, стоит обратить внимание на знак деления - "/". Сенсор размера "1/1.33" - больше чем "1/1.7" (можно просто выполнить операцию деления на калькуляторе и убедиться).
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