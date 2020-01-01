Главная > Сравнение смартфонов > Mi Note 10 Pro vs Galaxy S20 FE – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi Note 10 Pro против Samsung Galaxy S20 FE

Ксиаоми Ми Ноут 10 Про
Xiaomi Mi Note 10 Pro
VS
Самсунг Галакси С20 FE
Samsung Galaxy S20 FE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 ноября 2019 года Xiaomi Mi Note 10 Pro с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy S20 FE, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Pro
  • Комплектуется на 760 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4500 мАч
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 FE
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (835 против 611 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Note 10 Pro и Samsung Galaxy S20 FE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 407 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi Note 10 Pro
611 нит
Galaxy S20 FE +37%
835 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.8 мм 159.8 мм
Ширина 74.2 мм 74.5 мм
Толщина 9.7 мм 8.4 мм
Вес 208 граммов 159.8 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный Синий, Лаванда, Мята, Красный, Белый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 Pro +4%
87.8%
Galaxy S20 FE
84.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 Про и Самсунг Галакси С20 FE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Samsung Exynos 990
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) 2 ядра по 2.73 ГГц (Mongoose M5), 2 по 2.50 ГГц (Cortex-A76), 4 по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2730 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G77 MP11
GPU-ядер - 11
Частота GPU 825 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10 Pro
1787
Galaxy S20 FE +58%
2817
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10 Pro
265108
Galaxy S20 FE +92%
508577

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.5
Размер системы из коробки - 24 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (60% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10 Pro
н/д
Galaxy S20 FE
14:47 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 10 Pro
н/д
Galaxy S20 FE
18:38 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10 Pro
н/д
Galaxy S20 FE
33:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 Pro vs Samsung Galaxy S20 FE
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4290 x 2800
Зум Оптический, 4x Оптический, 3x
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 5 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP + 2 MP) 3 (12 МП + 8 MP + 12 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 73 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 3840 x 2160
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS -

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 19

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг 0.341 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг 1.447 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (25 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 FE более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях