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Xiaomi Mi Note 10 Pro против Vivo T1 5G

Ксиаоми Ми Ноут 10 Про
VS
Виво Т1 5G
Xiaomi Mi Note 10 Pro
Vivo T1 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 ноября 2019 года Xiaomi Mi Note 10 Pro с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.58-дюймового Vivo T1 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.7x
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo T1 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Весит на 44 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Note 10 Pro
vs
T1 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.47 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 83.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Максимальная яркость
Mi Note 10 Pro
596 нит
T1 5G
н/д

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 164 мм
Ширина 74.2 мм 75.8 мм
Толщина 9.7 мм 8.3 мм
Вес 208 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный Черный, Градиентный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 Pro +5%
87.8%
T1 5G
83.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 Про и Виво Т1 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 619
Частота GPU 825 МГц -
FLOPS ~422 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Note 10 Pro
549
T1 5G
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10 Pro
1767
T1 5G
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Mi Note 10 Pro
331377
T1 5G +21%
402160
CPU 102803 119801
GPU 87461 97655
Memory 54955 71409
UX 87841 115693
Total score 331377 402160
3DMark Wild Life Performance
Mi Note 10 Pro
736
T1 5G
н/д
Stability 97% -
Graphics test 4 FPS -
Graphics score 736 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Funtouch OS 12

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 2:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 Pro vs Vivo T1 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8700 x 5800
Зум Оптический, 3.7x Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 5 (108 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 5312 x 2988
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и коммуникации - выбирайте Vivo T1 5G, а если камера и корпус – то Xiaomi Mi Note 10 Pro.

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