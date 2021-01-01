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Xiaomi Mi Note 10 Pro против 11 Lite 5G NE

Ксиаоми Ми Ноут 10 Про
VS
Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G NE
Xiaomi Mi Note 10 Pro
Xiaomi 11 Lite 5G NE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 ноября 2019 года Xiaomi Mi Note 10 Pro с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.55-дюймового Xiaomi 11 Lite 5G NE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 22 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.7x
  • Комплектуется на 1010 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4250 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (795 против 597 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Note 10 Pro
vs
11 Lite 5G NE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 85.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Mi Note 10 Pro
597 нит
11 Lite 5G NE +33%
795 нит

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 160.5 мм
Ширина 74.2 мм 75.7 мм
Толщина 9.7 мм 6.8 мм
Вес 208 граммов 158 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный Черный, Синий, Розовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 Pro +3%
87.8%
11 Lite 5G NE
85.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 Про и Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G NE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 642L
Частота GPU 825 МГц 490 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10 Pro
1756
11 Lite 5G NE +59%
2794
AnTuTu Benchmark 9
Mi Note 10 Pro
306753
11 Lite 5G NE +61%
493217
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12.5

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 4250 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:04 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10 Pro
н/д
11 Lite 5G NE
13:50 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 10 Pro
н/д
11 Lite 5G NE
18:05 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10 Pro
н/д
11 Lite 5G NE
29:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 Pro vs Xiaomi 11 Lite 5G NE
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 9248 x 6936
Зум Оптический, 3.7x Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° 119°
Количество объективов 5 (108 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 5184 x 3888
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 11 Lite 5G NE более удачной покупкой.

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