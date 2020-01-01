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Xiaomi Mi Note 10 против Apple iPhone 8 Plus

Ксиаоми Ми Ноут 10
Xiaomi Mi Note 10
VS
Эпл Айфон 8 Плюс
Apple iPhone 8 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Mi Note 10 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 5.5-дюймового Apple iPhone 8 Plus, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10
  • Комплектуется на 2569 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 2691 мАч
  • Тонкие рамки – на 20.4% выше полезная площадь экрана
  • На 0.97" большая диагональ экрана
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Современный порт USB Type-C
  • На 17% лучшая автономность (95 vs 81 часов)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
Причины выбрать Apple iPhone 8 Plus
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стерео динамики
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 74% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (949 и 545 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Note 10 и Apple iPhone 8 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.47 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 67.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi Note 10
599 нит
iPhone 8 Plus +5%
628 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.8 мм 158.4 мм
Ширина 74.2 мм 78.1 мм
Толщина 9.7 мм 7.5 мм
Вес 208 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 +30%
87.8%
iPhone 8 Plus
67.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 и Эпл Айфон 8 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Apple A11 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) 2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
CPU ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2100 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Apple GPU
GPU-ядер - 3
Частота GPU 825 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Note 10
545
iPhone 8 Plus +74%
949
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10
1763
iPhone 8 Plus +45%
2553
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10
261290
iPhone 8 Plus
260534

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 11 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 2691 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10
12:32 ч.
iPhone 8 Plus
12:32 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 10 +53%
22:20 ч.
iPhone 8 Plus
14:55 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10 +95%
33:34 ч.
iPhone 8 Plus
17:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 vs Apple iPhone 8 Plus
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4032 x 3024
Зум Оптический, 4x Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 5 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 57 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 8 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3088 x 2320
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 16

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi Note 10
69 дБ
iPhone 8 Plus +10%
76 дБ
Музыка
Mi Note 10
72 дБ
iPhone 8 Plus +3%
74 дБ
Звонок
Mi Note 10
66 дБ
iPhone 8 Plus +20%
79 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг 0.94 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники Earpods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi Note 10 более удачной покупкой.

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