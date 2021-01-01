Главная > Сравнение смартфонов > Mi Note 10 vs Pixel 5 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi Note 10 против Google Pixel 5

Ксиаоми Ми Ноут 10
Xiaomi Mi Note 10
VS
Гугл Пиксель 5
Google Pixel 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Mi Note 10 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6-дюймового Google Pixel 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Комплектуется на 1180 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4080 мАч
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 12 Вт
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (697 против 587 нит)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Note 10
vs
Pixel 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.47 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 137.9% 97.4%
ШИМ (PWM) 215 Гц 367 Гц
Время отклика 9 мс 5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi Note 10
587 нит
Pixel 5 +19%
697 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 144.7 мм
Ширина 74.2 мм 70.4 мм
Толщина 9.7 мм 8 мм
Вес 208 граммов 151 грамм
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный Черный, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 +2%
87.8%
Pixel 5
85.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 и Гугл Пиксель 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 620
Частота GPU 825 МГц 750 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Note 10
540
Pixel 5 +11%
598
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10
1734
Pixel 5 +3%
1794
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10
255858
Pixel 5 +25%
319488

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Stock Android
Размер системы из коробки 11 ГБ 16.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 4080 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (12 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10
12:32 ч.
Pixel 5 +1%
12:41 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 10 +45%
22:20 ч.
Pixel 5
15:33 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10 +31%
33:34 ч.
Pixel 5
25:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 vs Google Pixel 5
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4290 x 2800
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 117° 107°
Количество объективов 5 (108 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Note 10 +1%
130
Pixel 5
129
Качество видео
Mi Note 10
102
Pixel 5 +5%
107
Итоговая оценка камеры
Mi Note 10 +1%
121
Pixel 5
120

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Note 10
83.4 дБ
Pixel 5 +9%
91 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Google Pixel 5, а если камера – то Xiaomi Mi Note 10.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi Note 10 против Xiaomi Redmi Note 8 Pro
2. Xiaomi Mi Note 10 против Xiaomi Mi 10 Pro
3. Xiaomi Mi Note 10 против Xiaomi Mi 9
4. Xiaomi Mi Note 10 против Xiaomi Mi Note 10 Pro
5. Xiaomi Mi Note 10 против Xiaomi Mi 10
6. Google Pixel 5 против Apple iPhone 12
7. Google Pixel 5 против Samsung Galaxy S20
8. Google Pixel 5 против OnePlus 8 Pro
9. Google Pixel 5 против Apple iPhone 12 Pro
10. Google Pixel 5 против Samsung Galaxy S21

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях