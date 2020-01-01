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Xiaomi Mi Note 10 против Huawei Honor 10 Lite

Ксиаоми Ми Ноут 10
Xiaomi Mi Note 10
VS
Хуавей Хонор 10 Лайт
Huawei Honor 10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Mi Note 10 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Комплектуется на 1860 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 3400 мАч
  • Показывает на 76% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 7% лучшая автономность (95 vs 89 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (599 против 441 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Huawei Honor 10 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Весит на 46 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Note 10 и Huawei Honor 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.47 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 83.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi Note 10 +36%
599 нит
Honor 10 Lite
441 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.8 мм 154.8 мм
Ширина 74.2 мм 73.6 мм
Толщина 9.7 мм 8 мм
Вес 208 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 +6%
87.8%
Honor 10 Lite
83.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 и Хуавей Хонор 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G HiSilicon Kirin 710
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G51 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU 825 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10 +76%
261290
Honor 10 Lite
148384

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9
Размер системы из коробки 11 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10 +19%
12:32 ч.
Honor 10 Lite
10:37 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 10 +99%
22:20 ч.
Honor 10 Lite
11:15 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10 +18%
33:34 ч.
Honor 10 Lite
28:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 vs Huawei Honor 10 Lite
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4128 x 3096
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 5 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 24 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Mi Note 10
69 дБ
Honor 10 Lite +1%
70 дБ
Музыка
Mi Note 10
72 дБ
Honor 10 Lite +1%
73 дБ
Звонок
Mi Note 10
66 дБ
Honor 10 Lite +32%
87 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi Note 10 более удачной покупкой.

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