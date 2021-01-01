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Xiaomi Mi Note 10 против Motorola Edge S

Ксиаоми Ми Ноут 10
VS
Моторола Эдж С
Xiaomi Mi Note 10
Motorola Edge S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Mi Note 10 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.7-дюймового Motorola Edge S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Стабилизация изображения
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Edge S
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 10

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Note 10
vs
Edge S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.47 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 21:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 84.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 137.9% -
ШИМ (PWM) 215 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi Note 10 +7%
598 нит
Edge S
560 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 168.4 мм
Ширина 74.2 мм 74 мм
Толщина 9.7 мм 9.7 мм
Вес 208 граммов 215 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 +4%
87.8%
Edge S
84.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 и Моторола Эдж С в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 2200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 650
Частота GPU 825 МГц 587 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс ~1267 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Note 10
546
Edge S
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10
1758
Edge S
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mi Note 10
217578
Edge S
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10
266796
Edge S +159%
690215

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 11 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:25 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10
12:32 ч.
Edge S
н/д
Время просмотра видео
Mi Note 10
22:20 ч.
Edge S
н/д
Время разговора (3G)
Mi Note 10
33:34 ч.
Edge S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 vs Motorola Edge S
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 9280 x 6920
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 117° 121°
Количество объективов 5 (108 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 16 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.72", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- 16 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Note 10
130
Edge S
н/д
Качество видео
Mi Note 10
102
Edge S
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi Note 10
121
Edge S
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Note 10
83.6 дБ
Edge S
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge S более удачной покупкой.

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