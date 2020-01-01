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Xiaomi Mi Note 10 против Oppo Realme 7 Pro

Ксиаоми Ми Ноут 10
Xiaomi Mi Note 10
VS
Оппо Реалми 7 Про
Oppo Realme 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Mi Note 10 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.4-дюймового Oppo Realme 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Комплектуется на 760 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4500 мАч
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 7 Pro
  • На 19% лучшая автономность (113 vs 95 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Стерео динамики
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 26 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Note 10
vs
Realme 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 137.9% 96.3%
ШИМ (PWM) 215 Гц 123 Гц
Время отклика 9 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi Note 10 +1%
601 нит
Realme 7 Pro
593 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 160.9 мм
Ширина 74.2 мм 74.3 мм
Толщина 9.7 мм 8.7 мм
Вес 208 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10
87.8%
Realme 7 Pro +3%
90.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 и Оппо Реалми 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 618
Частота GPU 825 МГц 750 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Note 10
549
Realme 7 Pro +4%
571
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10
1752
Realme 7 Pro +5%
1832
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10
265621
Realme 7 Pro +7%
283255

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 11 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (100% за 37 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 0:37 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10
12:32 ч.
Realme 7 Pro +31%
16:12 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 10 +23%
22:20 ч.
Realme 7 Pro
18:10 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10
33:34 ч.
Realme 7 Pro +6%
35:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 vs Oppo Realme 7 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 9248 x 6920
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 119°
Количество объективов 5 (108 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/7.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 13

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Note 10
84.4 дБ
Realme 7 Pro
84 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг 0.73 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и камера - выбирайте Xiaomi Mi Note 10, а если производительность и звук – то Oppo Realme 7 Pro.

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