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Xiaomi Mi Note 10 против Samsung Galaxy Note 10

Ксиаоми Ми Ноут 10
Xiaomi Mi Note 10
VS
Самсунг Галакси Ноут 10
Samsung Galaxy Note 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Mi Note 10 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9825 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10
  • Комплектуется на 1760 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 3500 мАч
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 10
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает на 70% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (789 против 599 нит)
  • Стерео динамики
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi Note 10 и Samsung Galaxy Note 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 91.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi Note 10
599 нит
Galaxy Note 10 +32%
789 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.8 мм 151 мм
Ширина 74.2 мм 71.8 мм
Толщина 9.7 мм 7.9 мм
Вес 208 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный Черный, Белый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10
87.8%
Galaxy Note 10 +4%
91.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 и Самсунг Галакси Ноут 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Samsung Exynos 9 Octa 9825
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470) 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.4 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2730 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G76 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU 825 МГц 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Note 10
545
Galaxy Note 10 +32%
722
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10
1763
Galaxy Note 10 +46%
2567
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10
261290
Galaxy Note 10 +70%
444084

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.5
Размер системы из коробки 11 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (12 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10 +7%
12:32 ч.
Galaxy Note 10
11:49 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 10 +23%
22:20 ч.
Galaxy Note 10
18:05 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 10 +33%
33:34 ч.
Galaxy Note 10
25:06 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 vs Samsung Galaxy Note 10
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4000 x 3000
Зум Оптический, 4x Оптический, 2x
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 123°
Количество объективов 5 (108 МП + 12 MP + 8 MP + 20 MP + 2 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3648 x 2736
Апертура f/2.0 f/1.6
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 20

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi Note 10
69 дБ
Galaxy Note 10 +2%
70.2 дБ
Музыка
Mi Note 10
72 дБ
Galaxy Note 10 +2%
73.4 дБ
Звонок
Mi Note 10
66 дБ
Galaxy Note 10 +30%
85.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2019 года Август 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг 0.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг 1.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (25 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Гарнитура AKG USB Type-C
- Документация
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 10 более удачной покупкой.

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