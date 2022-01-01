Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Mi Note 10 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.73-дюймового Xiaomi 12 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.