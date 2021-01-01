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Xiaomi Mi Note 10 против Black Shark 3S

Ксиаоми Ми Ноут 10
Xiaomi Mi Note 10
VS
Ксиаоми Блэк Шарк 3S
Xiaomi Black Shark 3S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Mi Note 10 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.67-дюймового Xiaomi Black Shark 3S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 10
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 531 мАч более емким аккумулятором – 5260 против 4729 мАч
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (587 против 495 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Black Shark 3S
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Note 10
vs
Black Shark 3S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.8% 83.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 137.9% -
ШИМ (PWM) 215 Гц -
Время отклика 9 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi Note 10 +19%
587 нит
Black Shark 3S
495 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157.8 мм 168.7 мм
Ширина 74.2 мм 77.3 мм
Толщина 9.7 мм 10.4 мм
Вес 208 граммов 222 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Белый, Черный Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 10 +5%
87.8%
Black Shark 3S
83.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноут 10 и Ксиаоми Блэк Шарк 3S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 650
Частота GPU 825 МГц 587 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Note 10
540
Black Shark 3S +68%
908
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 10 +450%
1734
Black Shark 3S
315
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 10
255858
Black Shark 3S +160%
665012

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 Joy UI 12
Размер системы из коробки 11 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5260 мАч 4729 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (58% за 30 минут) Да (100% за 38 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 0:38 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 10
12:32 ч.
Black Shark 3S
н/д
Время просмотра видео
Mi Note 10
22:20 ч.
Black Shark 3S
н/д
Время разговора (3G)
Mi Note 10
33:34 ч.
Black Shark 3S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 10 vs Xiaomi Black Shark 3S
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 9000 x 7000
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка Quad LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° 120°
Количество объективов 5 (108 МП + 12 МП + 8 МП + 20 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.3
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 7744 x 5184
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 20 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 22
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Note 10
83.4 дБ
Black Shark 3S
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2019 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.107 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.392 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Фирменные наклейки
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Black Shark 3S более удачной покупкой.

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