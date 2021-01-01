Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Mi Note 10 с экраном 6.47" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.67-дюймового Xiaomi Black Shark 3S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.