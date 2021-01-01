Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2017 года Xiaomi Mi Note 3 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.