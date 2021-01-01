Xiaomi Mi Note 3 против Huawei Mate 20 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2017 года Xiaomi Mi Note 3 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.3-дюймового Huawei Mate 20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 3
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- На 20% выше максимальная яркость экрана (544 против 452 нит)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Mate 20 Lite
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Тонкие рамки – на 7.86% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 1 год новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 710
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
54
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
40
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
63
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
55
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
68
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
53
56
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|74.14%
|82%
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|24.2 мс
|Контрастность
|-
|871:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|152.6 мм
|158.3 мм
|Ширина
|73.6 мм
|75.3 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.6 мм
|Вес
|163 грамма
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|HiSilicon Kirin 710
|Макс. частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|14 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Mali-G51
|Частота GPU
|650 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~217 Гфлопс
|~225 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Note 3 +3%
340
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 3 +9%
1404
1284
AnTuTu Benchmark 7
112694
Mate 20 Lite +30%
146632
AnTuTu Benchmark 8
159262
Mate 20 Lite +2%
163179
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 11
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|-
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|3750 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут)
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|1:40 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:36 ч.
Время просмотра видео
12:48 ч.
Время разговора (3G)
24:12 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|5160 x 3872
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|2 (20 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.23 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|5632 x 4224
|Апертура
|f/2.2
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
94
Качество видео
82
Итоговая оценка камеры
90
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|12
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.502 Вт/кг
|0.46 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.544 Вт/кг
|1.13 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитный кейс
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, автономность, камера и корпус - выбирайте Huawei Mate 20 Lite, а если коммуникации и звук – то Xiaomi Mi Note 3.
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