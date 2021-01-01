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Xiaomi Mi Note 3 против Huawei P20 Lite

Ксиаоми Ми Ноте 3
VS
Хуавей П20 Лайт
Xiaomi Mi Note 3
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2017 года Xiaomi Mi Note 3 с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Note 3
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (544 против 475 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 0.34" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 6.58% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Note 3
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18.9:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 74.14% 80.72%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Контрастность - 1035:1
Максимальная яркость
Mi Note 3 +15%
544 нит
P20 Lite
475 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 152.6 мм 148.6 мм
Ширина 73.6 мм 71.2 мм
Толщина 7.6 мм 7.4 мм
Вес 163 грамма 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi Note 3
74.14%
P20 Lite +9%
80.72%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Ноте 3 и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2200 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 512 Mali-T830 MP2
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Note 3
340
P20 Lite
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Note 3
1404
P20 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mi Note 3 +51%
112694
P20 Lite
74536
AnTuTu Benchmark 8
Mi Note 3
159262
P20 Lite
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 11 EMUI 9.0
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут) Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Note 3
н/д
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
Mi Note 3
н/д
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Mi Note 3
н/д
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Note 3 vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.23 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 28 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi Note 3
94
P20 Lite
н/д
Качество видео
Mi Note 3
82
P20 Lite
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi Note 3
90
P20 Lite
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Note 3
н/д
P20 Lite
84.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2017 года Март 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.502 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.544 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитный кейс
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi Note 3 более удачной покупкой.

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