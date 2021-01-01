Главная > Сравнение смартфонов > Mi Play vs P20 Lite – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi Play против Huawei P20 Lite

Ксиаоми Ми Плэй
VS
Хуавей П20 Лайт
Xiaomi Mi Play
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 декабря 2018 года Xiaomi Mi Play с экраном 5.84" и чипом MediaTek Helio P35, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Play
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1600 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P35
  • Смартфон на 10 месяцев новее
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Play
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.9:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.1% 80.72%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Контрастность - 1035:1
Максимальная яркость
Mi Play
н/д
P20 Lite
475 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.7 мм 148.6 мм
Ширина 71.8 мм 71.2 мм
Толщина 7.8 мм 7.4 мм
Вес 150 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi Play
80.1%
P20 Lite +1%
80.72%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Плэй и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2300 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali-T830 MP2
Частота GPU 680 МГц 900 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1600 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Play
178
P20 Lite
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Play
1013
P20 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Mi Play +15%
86077
P20 Lite
74536
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 11 EMUI 9.0
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Play
н/д
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
Mi Play
н/д
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Mi Play
н/д
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Play vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 28 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Play
н/д
P20 Lite
84.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года Март 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.668 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.512 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Мягкий чехол черного цвета		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Xiaomi Mi Play, а если автономность и коммуникации – то Huawei P20 Lite.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Mi Play и Redmi Note 9S
2. Mi Play и Redmi Note 8
3. Mi Play и Redmi Note 9
4. P20 Lite и Redmi Note 8T
5. P20 Lite и Huawei P30
6. P20 Lite и Redmi Note 8
7. P20 Lite и Huawei P40
8. P20 Lite и Redmi Note 9

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях