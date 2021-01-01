Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 декабря 2018 года Xiaomi Mi Play с экраном 5.84" и чипом MediaTek Helio P35, против 5.99-дюймового Xiaomi Mi A2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.