Xiaomi Mi Play против Mi A2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 декабря 2018 года Xiaomi Mi Play с экраном 5.84" и чипом MediaTek Helio P35, против 5.99-дюймового Xiaomi Mi A2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi Play
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P35
- Весит на 18 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Возможность записи 4K-видео
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- На 88% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 334 и 178 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.84 дюймов
|5.99 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|18:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|80.1%
|77.63%
Дизайн и корпус
|Высота
|147.7 мм
|158.7 мм
|Ширина
|71.8 мм
|75.4 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.3 мм
|Вес
|150 граммов
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Синий, Черный, Красный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Qualcomm Snapdragon 660
|Макс. частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Adreno 512
|Частота GPU
|680 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~44.8 Гфлопс
|~217 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 11
|Android One
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3010 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:35 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|-
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|HID, A2DP
|HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|7
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2018 года
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Август 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.668 Вт/кг
|0.963 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.512 Вт/кг
|0.639 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Мягкий чехол черного цвета
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A2 более удачной покупкой.
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