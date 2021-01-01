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Xiaomi Mi Play против Mi A2

Ксиаоми Ми Плэй
VS
Ксиаоми Ми А2
Xiaomi Mi Play
Xiaomi Mi A2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 декабря 2018 года Xiaomi Mi Play с экраном 5.84" и чипом MediaTek Helio P35, против 5.99-дюймового Xiaomi Mi A2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi Play
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P35
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi A2
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • На 88% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 334 и 178 баллов
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi Play
61
Mi A2
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi Play
29
Mi A2
38
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi Play
52
Mi A2
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi Play
45
Mi A2
50
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi Play
59
Mi A2
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi Play
48
Mi A2
53

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi Play
vs
Mi A2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.84 дюймов 5.99 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80.1% 77.63%
Максимальная яркость
Mi Play
н/д
Mi A2
415 нит

Дизайн и корпус

Высота 147.7 мм 158.7 мм
Ширина 71.8 мм 75.4 мм
Толщина 7.8 мм 7.3 мм
Вес 150 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi Play +3%
80.1%
Mi A2
77.63%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Плэй и Ксиаоми Ми А2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 660
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 512
Частота GPU 680 МГц 650 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~217 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi Play
178
Mi A2 +88%
334
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi Play
1013
Mi A2 +15%
1165
AnTuTu Benchmark 7
Mi Play
86077
Mi A2 +50%
129216
AnTuTu Benchmark 8
Mi Play
н/д
Mi A2
138968
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 11 Android One

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3010 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi Play
н/д
Mi A2
9:35 ч.
Время просмотра видео
Mi Play
н/д
Mi A2
9:02 ч.
Время разговора (3G)
Mi Play
н/д
Mi A2
21:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi Play vs Xiaomi Mi A2
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет -
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 20 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5184 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi Play
н/д
Mi A2
89 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Май 2019 года Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.668 Вт/кг 0.963 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.512 Вт/кг 0.639 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Мягкий чехол черного цвета		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi A2 более удачной покупкой.

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