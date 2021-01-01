Xiaomi Mix 4 против Mi Mix 3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 августа 2021 года Xiaomi Mix 4 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi Mix 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mix 4
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Камера имеет оптический зум 5x
- Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3200 мАч
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 27% выше максимальная яркость экрана (797 против 630 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 Plus
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 3
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Обзор
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.6%
|85.27%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.5%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|9.9 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|157.8 мм
|Ширина
|75.4 мм
|74.6 мм
|Толщина
|8 мм
|8.4 мм
|Вес
|225 граммов
|218 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Керамика
|-
|Материал рамки
|Металл
|-
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Серый
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 Plus
|Qualcomm Snapdragon 845
|Макс. частота
|2995 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|4 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 630
|Частота GPU
|-
|710 МГц
|FLOPS
|-
|~727 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8, 10 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|-
|17.7 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (100% за 15 минут)
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:15 ч.
|1:30 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 8 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|5760 x 4312
|Апертура
|-
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|19 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|24
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2021 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.448 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.568 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 120 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Беспроводная зарядка
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mix 4 более удачной покупкой.
Опрос
6 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 6