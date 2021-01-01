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Xiaomi Mix 4 против Mi Mix 3

Ксиаоми Ми Микс 4
VS
Ксиаоми Ми Микс 3
Xiaomi Mix 4
Xiaomi Mi Mix 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 августа 2021 года Xiaomi Mix 4 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi Mix 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mix 4
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3200 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (797 против 630 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888 Plus
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 3
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mix 4
89
Mi Mix 3
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mix 4
100
Mi Mix 3
65
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mix 4
88
Mi Mix 3
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mix 4
74
Mi Mix 3
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mix 4
89
Mi Mix 3
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mix 4
86
Mi Mix 3
68

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mix 4
vs
Mi Mix 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.6% 85.27%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.5%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 9.9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mix 4 +27%
797 нит
Mi Mix 3
630 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 157.8 мм
Ширина 75.4 мм 74.6 мм
Толщина 8 мм 8.4 мм
Вес 225 граммов 218 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Керамика -
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Черный, Белый, Серый Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mix 4 +3%
87.6%
Mi Mix 3
85.27%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми Микс 4 и Ксиаоми Ми Микс 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Plus Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2995 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 630
Частота GPU - 710 МГц
FLOPS - ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8, 10 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mix 4 +113%
1098
Mi Mix 3
516
Geekbench 5 (многоядерный)
Mix 4 +67%
3784
Mi Mix 3
2265
AnTuTu Benchmark 7
Mix 4
н/д
Mi Mix 3
289607
AnTuTu Benchmark 8
Mix 4
н/д
Mi Mix 3
339444
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12.5 MIUI 11
Размер системы из коробки - 17.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 15 минут) Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:15 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mix 4
н/д
Mi Mix 3
10:03 ч.
Время просмотра видео
Mix 4
н/д
Mi Mix 3
13:57 ч.
Время разговора (3G)
Mix 4
н/д
Mi Mix 3
21:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mix 4 vs Xiaomi Mi Mix 3
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 4000 x 3000
Зум Оптический, 5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 8 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 5760 x 4312
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 19 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mix 4
н/д
Mi Mix 3
108
Качество видео
Mix 4
н/д
Mi Mix 3
93
Итоговая оценка камеры
Mix 4
н/д
Mi Mix 3
103

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mix 4
н/д
Mi Mix 3
84.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2021 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Август 2021 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.448 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.568 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 120 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Беспроводная зарядка
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mix 4 более удачной покупкой.

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Сравнения с конкурентами

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