Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 августа 2021 года Xiaomi Mix 4 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 Plus, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi Mix 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 35 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.