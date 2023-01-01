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Xiaomi Mix Fold 3 против Samsung Galaxy Note 20 Ultra

88 из 100
Xiaomi Mix Fold 3
VS
70 из 100
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Xiaomi Mix Fold 3
Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 августа 2023 года Xiaomi Mix Fold 3 с экраном 8.03" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, против 6.9-дюймового Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 37 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mix Fold 3
  • На 1.13" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 25W)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen2
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • На 38% выше плотность пикселей (496 vs 360 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Лучше лежит в руке - корпус на 66.1 мм уже
  • Весит на 51 грамм меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mix Fold 3
vs
Galaxy Note 20 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 8.03 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1916 x 2160 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон - 19.5:9
Плотность пикселей 360 точек на дюйм 496 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 2600 нит 600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.4% 91.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.9%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Mix Fold 3
н/д
Galaxy Note 20 Ultra
1023 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.2 мм 164.8 мм
Ширина 143.3 мм 77.2 мм
Толщина 5.3 мм 8.1 мм
Вес 259 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотистый Белый, Черный, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Xiaomi Mix Fold 3 и Samsung Galaxy Note 20 Ultra в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Samsung Exynos 990
Макс. частота 3200 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 8 МБ 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G77 MP11
Частота GPU 680 МГц 800 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~1126 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 92406
GPU - 216567
Memory - 125152
UX - 116586
Total score - 549964
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 37.3 °C
Stability - 49%
Graphics test - 25 FPS
Graphics score - 4249
PCMark 3.0
Web score - 8916
Video editing - 6869
Photo editing - 28845
Data manipulation - 8839
Writing score - 10870
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 -
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 10 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI Fold 14 One UI 5.0
Размер системы из коробки - 34.7 ГБ

Батарея

Объем 4800 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка - Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 40 минут) Да (43% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:20 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:59 ч.
Просмотр видео - 13:52 ч.
Игры - 04:58 ч.
Режим ожидания - 74 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mix Fold 3 vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото - 12000 x 9000
Зум Оптический, 5x Оптический, 5x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (108 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 Ultra от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото - 3872 x 2592
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2023 года Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2023 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.319 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.557 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mix Fold 3 более удачной покупкой.

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