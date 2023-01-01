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Xiaomi Mix Fold 3 против Samsung Galaxy S22 Plus

88 из 100
Xiaomi Mix Fold 3
VS
79 из 100
Samsung Galaxy S22 Plus
Xiaomi Mix Fold 3
Samsung Galaxy S22 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 августа 2023 года Xiaomi Mix Fold 3 с экраном 8.03" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy S22 Plus, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mix Fold 3
  • На 1.43" большая диагональ экрана
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 45W)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Plus
  • Лучше лежит в руке - корпус на 67.5 мм уже
  • Весит на 64 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mix Fold 3
vs
Galaxy S22 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 8.03 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1916 x 2160 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон - 19.5:9
Плотность пикселей 360 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 2600 нит 780 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1750 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 89.4% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Mix Fold 3
н/д
Galaxy S22 Plus
1088 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.2 мм 157.4 мм
Ширина 143.3 мм 75.8 мм
Толщина 5.3 мм 7.6 мм
Вес 259 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотистый Белый, Черный, Серый, Синий, Зеленый, Розовый, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mix Fold 3 +1%
89.4%
Galaxy S22 Plus
88.3%

Производительность

Тестируем Xiaomi Mix Fold 3 и Samsung Galaxy S22 Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Samsung Exynos 2200
Макс. частота 3200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Samsung Xclipse 920
Частота GPU 680 МГц 1300 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 219050
GPU - 388639
Memory - 147516
UX - 149456
Total score - 897375
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 38.8 °C
Stability - 63%
Graphics test - 41 FPS
Graphics score - 6914
PCMark 3.0
Web score - 10293
Video editing - 7175
Photo editing - 27135
Data manipulation - 10616
Writing score - 15476
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI Fold 14 One UI 5.1
Размер системы из коробки - 28.6 ГБ

Батарея

Объем 4800 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка - Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 40 минут) Да (64% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mix Fold 3 vs Samsung Galaxy S22 Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8160 x 6120
Зум Оптический, 5x Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S22 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото - 3872 x 2592
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mix Fold 3
н/д
Galaxy S22 Plus
91.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2023 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Август 2023 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mix Fold 3 более удачной покупкой.

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