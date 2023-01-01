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Xiaomi Mix Fold 3 против Samsung Galaxy Z Flip 5

88 из 100
Xiaomi Mix Fold 3
VS
82 из 100
Samsung Galaxy Z Flip 5
Xiaomi Mix Fold 3
Samsung Galaxy Z Flip 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 августа 2023 года Xiaomi Mix Fold 3 с экраном 8.03" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy Z Flip 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mix Fold 3
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 1.33" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 3700 мАч
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 25W)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Flip 5
  • Лучше лежит в руке - корпус на 71.4 мм уже
  • На 18% выше плотность пикселей (425 vs 360 PPI)
  • Весит на 72 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mix Fold 3
vs
Galaxy Z Flip 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 8.03 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1916 x 2160 пикселей 1080 x 2640 пикселей
Соотношение сторон - 21.9:9
Плотность пикселей 360 точек на дюйм 425 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 2600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2
Соотношение экрана к корпусу 89.4% 85.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Mix Fold 3
н/д
Galaxy Z Flip 5
1107 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.2 мм 165.1 мм
Ширина 143.3 мм 71.9 мм
Толщина 5.3 мм 6.9 мм
Вес 259 граммов 187 граммов
Водонепроницаемость - IPX8
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотистый Белый, Черный, Серый, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mix Fold 3 +5%
89.4%
Galaxy Z Flip 5
85.5%

Производительность

Тестируем Xiaomi Mix Fold 3 и Samsung Galaxy Z Flip 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 740
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Mix Fold 3
н/д
Galaxy Z Flip 5
1204790
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI Fold 14 One UI 5.1.1

Батарея

Объем 4800 мАч 3700 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка - Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (100% за 40 минут) Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:19 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:59 ч.
Просмотр видео - 12:19 ч.
Игры - 03:56 ч.
Режим ожидания - 94 ч.
Общая автономность
Mix Fold 3
н/д
Galaxy Z Flip 5
27:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mix Fold 3 vs Samsung Galaxy Z Flip 5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4000 x 3000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (50 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.76"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото - 3648 x 2736
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2023 года Июль 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года Август 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Xiaomi Mix Fold 3, а если дисплей и звук – то Samsung Galaxy Z Flip 5.

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