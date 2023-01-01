Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 августа 2023 года Xiaomi Mix Fold 3 с экраном 8.03" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, против 7.6-дюймового Samsung Galaxy Z Fold 4, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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