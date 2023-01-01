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Xiaomi Mix Fold 3 против 13 Ultra

88 из 100
Xiaomi Mix Fold 3
VS
91 из 100
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi Mix Fold 3
Xiaomi 13 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 августа 2023 года Xiaomi Mix Fold 3 с экраном 8.03" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, против 6.73-дюймового Xiaomi 13 Ultra, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mix Fold 3
  • На 1.3" большая диагональ экрана
Причины выбрать Xiaomi 13 Ultra
  • На 45% выше плотность пикселей (522 vs 360 PPI)
  • Поддерживает более мощную зарядку (90W vs 67W)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 68.66 мм уже
  • Весит на 32 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mix Fold 3
vs
13 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 8.03 дюймов 6.73 дюймов
Разрешение 1916 x 2160 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон - 20:9
Плотность пикселей 360 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 2600 нит 1300 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 2600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.4% 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.4%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Mix Fold 3
н/д
13 Ultra
1217 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.2 мм 163.18 мм
Ширина 143.3 мм 74.64 мм
Толщина 5.3 мм 9.06 мм
Вес 259 граммов 227 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотистый Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mix Fold 3
89.4%
13 Ultra
89.5%

Производительность

Тестируем Xiaomi Mix Fold 3 и Xiaomi 13 Ultra в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 740
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mix Fold 3
н/д
13 Ultra
1486
Geekbench 5 (многоядерный)
Mix Fold 3
н/д
13 Ultra
5054
AnTuTu Benchmark 9
Mix Fold 3
н/д
13 Ultra
1303592
CPU - 274578
GPU - 581047
Memory - 250921
UX - 196580
Total score - 1303592
3DMark Wild Life Performance
Mix Fold 3
н/д
13 Ultra
11932
Пиковая температура корпуса - 52 °C
Stability - 83%
Graphics test - 71 FPS
Graphics score - 11932
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI Fold 14 MIUI 14

Батарея

Объем 4800 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 90 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка - Да
Быстрая зарядка Да (100% за 40 минут) Да (58% за 15 минут)
Время полной зарядки - 0:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:19 ч.
Просмотр видео - 15:02 ч.
Игры - 05:12 ч.
Режим ожидания - 108 ч.
Общая автономность
Mix Fold 3
н/д
13 Ultra
35:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mix Fold 3 vs Xiaomi 13 Ultra
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50.3 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 1920 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 122°
Количество объективов 4 (50 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП) 5 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi 13 Ultra от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 22 мм
Размер пикселя - 0.7 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mix Fold 3
н/д
13 Ultra
138
Качество видео
Mix Fold 3
н/д
13 Ultra
137
Итоговая оценка камеры
Mix Fold 3
н/д
13 Ultra
140

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mix Fold 3
н/д
13 Ultra
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2023 года Апрель 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 90 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, корпус и звук - выбирайте Xiaomi 13 Ultra, а если производительность и автономность – то Xiaomi Mix Fold 3.

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