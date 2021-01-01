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Xiaomi Poco C3 против Huawei Honor 8X

Ксиаоми Поко C3
Xiaomi Poco C3
VS
Хуавей Хонор 8Х
Huawei Honor 8X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2020 года Xiaomi Poco C3 с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C3
  • Комплектуется на 1250 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3750 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 47% выше плотность пикселей (396 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 91% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 335 и 175 баллов
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C3
vs
Honor 8X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея - Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.3% 84%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 39.6 мс
Контрастность - 880:1
Максимальная яркость
Poco C3
н/д
Honor 8X
430 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 160.4 мм
Ширина 77.1 мм 76.6 мм
Толщина 9 мм 7.8 мм
Вес 194 грамма 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco C3
80.3%
Honor 8X +5%
84%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко C3 и Хуавей Хонор 8Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali-G51
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C3
175
Honor 8X +91%
335
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C3
1005
Honor 8X +34%
1348
AnTuTu Benchmark 8
Poco C3
101886
Honor 8X +65%
168351

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:10 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco C3
н/д
Honor 8X
11:24 ч.
Время просмотра видео
Poco C3
н/д
Honor 8X
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Poco C3
н/д
Honor 8X
32:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C3 vs Huawei Honor 8X
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 1600 x 1200 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco C3
н/д
Honor 8X
84.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.81 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и автономность - выбирайте Xiaomi Poco C3, а если производительность, камера и коммуникации – то Huawei Honor 8X.

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