Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2020 года Xiaomi Poco C3 с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.52-дюймового Oppo Realme 5i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.