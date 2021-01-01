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Xiaomi Poco C3 против Oppo Realme 6i

Ксиаоми Поко C3
VS
Оппо Реалми 6i
Xiaomi Poco C3
Oppo Realme 6i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2020 года Xiaomi Poco C3 с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.5-дюймового Oppo Realme 6i, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C3
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Oppo Realme 6i
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C3
vs
Realme 6i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.43 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея - Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.3% 82.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.4%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 31 мс
Контрастность - 1992:1
Максимальная яркость
Poco C3
н/д
Realme 6i
531 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 162.1 мм
Ширина 77.1 мм 74.8 мм
Толщина 9 мм 8.9 мм
Вес 194 грамма 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Зеленый чай, Белое молоко
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco C3
80.3%
Realme 6i +2%
82.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко C3 и Оппо Реалми 6i в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 Mediatek Helio G80
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali-G52 MP2
Частота GPU 650 МГц 950 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C3
176
Realme 6i +126%
397
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C3
1003
Realme 6i +35%
1350
AnTuTu Benchmark 8
Poco C3
98901
Realme 6i +104%
201565
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Нет Да (65% за 45 минут)
Время полной зарядки 3:10 ч. 1:17 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Poco C3
н/д
Realme 6i
29:59 ч.
Время просмотра видео
Poco C3
н/д
Realme 6i
20:55 ч.
Время разговора (3G)
Poco C3
н/д
Realme 6i
34:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C3 vs Oppo Realme 6i
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 1600 x 1200 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco C3
н/д
Realme 6i
86.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.71 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.57 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 6i более удачной покупкой.

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