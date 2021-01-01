Xiaomi Poco C3 против Oppo Realme 6i
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2020 года Xiaomi Poco C3 с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.5-дюймового Oppo Realme 6i, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco C3
- Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Oppo Realme 6i
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.43 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|-
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|80.3%
|82.3%
|Цветовой охват sRGB
|-
|93.4%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|31 мс
|Контрастность
|-
|1992:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|162.1 мм
|Ширина
|77.1 мм
|74.8 мм
|Толщина
|9 мм
|8.9 мм
|Вес
|194 грамма
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый
|Зеленый чай, Белое молоко
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G35
|Mediatek Helio G80
|Макс. частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|650 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~54.4 Гфлопс
|~54.6 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Realme UI 1.0
|Размер системы из коробки
|-
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (65% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|3:10 ч.
|1:17 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|-
|119°
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|1600 x 1200
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.1"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.71 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.57 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 6i более удачной покупкой.
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