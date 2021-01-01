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Xiaomi Poco C3 против Samsung Galaxy M01

Ксиаоми Поко C3
VS
Самсунг Галакси М01
Xiaomi Poco C3
Samsung Galaxy M01

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2020 года Xiaomi Poco C3 с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G35, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy M01, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C3
  • На 0.73" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
Причины выбрать Samsung Galaxy M01
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 26 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.2 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C3
vs
Galaxy M01

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.43 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея - Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.3% 77.5%

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 147.5 мм
Ширина 77.1 мм 70.9 мм
Толщина 9 мм 9.8 мм
Вес 194 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Синий, Красный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Poco C3 +4%
80.3%
Galaxy M01
77.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко C3 и Самсунг Галакси М01 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 Qualcomm Snapdragon 439
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 505
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C3
174
Galaxy M01 +2%
178
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C3 +19%
970
Galaxy M01
817
AnTuTu Benchmark 7
Poco C3
н/д
Galaxy M01
76047
AnTuTu Benchmark 8
Poco C3 +6%
95556
Galaxy M01
90346
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки - 10.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:10 ч. 3:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C3 vs Samsung Galaxy M01
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 1600 x 1200 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2020 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Xiaomi Poco C3, а если программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy M01.

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