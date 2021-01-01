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Xiaomi Poco C3 против Samsung Galaxy M11

Ксиаоми Поко C3
VS
Самсунг Галакси М11
Xiaomi Poco C3
Samsung Galaxy M11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2020 года Xiaomi Poco C3 с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C3
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G35
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 174 и 147 баллов
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy M11
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C3
vs
Galaxy M11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.43 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея - Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.3% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.4%
Время отклика - 40.5 мс
Контрастность - 827:1
Максимальная яркость
Poco C3
н/д
Galaxy M11
399 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 161.4 мм
Ширина 77.1 мм 76.3 мм
Толщина 9 мм 9 мм
Вес 194 грамма 197 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый Черный, Бирюзовый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Poco C3
80.3%
Galaxy M11 +2%
81.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко C3 и Самсунг Галакси М11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 2300 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 506
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C3 +18%
174
Galaxy M11
147
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C3 +15%
970
Galaxy M11
841
AnTuTu Benchmark 7
Poco C3
н/д
Galaxy M11
70201
AnTuTu Benchmark 8
Poco C3 +7%
95556
Galaxy M11
89140
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки - 10.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 3:10 ч. 2:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C3 vs Samsung Galaxy M11
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 115°
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 1600 x 1200 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco C3
н/д
Galaxy M11
80.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy M11, а если производительность – то Xiaomi Poco C3.

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