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Xiaomi Poco C31 против Poco C3

Ксиаоми Поко C31
VS
Ксиаоми Поко C3
Xiaomi Poco C31
Xiaomi Poco C3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2021 года Xiaomi Poco C31 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G35, против 6.43-дюймового Xiaomi Poco C3, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C31
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C31
vs
Poco C3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло -
Соотношение экрана к корпусу 81% 80.3%

Дизайн и корпус

Высота 164.9 мм 164.9 мм
Ширина 77.1 мм 77.1 мм
Толщина 9 мм 9 мм
Вес 194 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Poco C31 +1%
81%
Poco C3
80.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко C31 и Ксиаоми Поко C3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35 MediaTek Helio G35
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C31
н/д
Poco C3
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C31
н/д
Poco C3
991
AnTuTu Benchmark 9
Poco C31
н/д
Poco C3
218021
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки - 3:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C31 vs Xiaomi Poco C3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 1600 x 1200 1600 x 1200
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Нет
Инфракрасный порт - Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Micro USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

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