Xiaomi Poco C40 против Nokia C2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июля 2022 года Xiaomi Poco C40 с экраном 6.71" и чипом JLQ JR510, против 5.7-дюймового Nokia C2, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco C40
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Комплектуется на 3200 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 2800 мАч
- На 1.01" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Тонкие рамки – на 10.4% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
- Использует более быструю память LPDDR4X
- Более новая ОС: Android 11 против 9
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia C2
- Весит на 43 грамма меньше
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.71 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|720 x 1650 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|-
|18:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|-
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|71.6%
Дизайн и корпус
|Высота
|169.59 мм
|154.8 мм
|Ширина
|76.56 мм
|75.6 мм
|Толщина
|9.18 мм
|8.9 мм
|Вес
|204 грамма
|161 грамм
|Водонепроницаемость
|IP52
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Желтый
|Черный, Бирюзовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|JLQ JR510
|Spreadtrum SC9832E
|Макс. частота
|2000 МГц
|1300 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|-
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 64 ГБ
Бенчмарки
|CPU
|36431
|-
|GPU
|22163
|-
|Memory
|37186
|-
|UX
|36684
|-
|Total score
|132437
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9.0
|Оболочка UI
|MIUI 13 for POCO
|Android Go
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|2800 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Да
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Нет
|Время полной зарядки
|-
|2:05 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|2592 x 1944
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|1 (5 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2048 x 1536
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS
|NFC*
|Зависит от региона
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco C40 более удачной покупкой.
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