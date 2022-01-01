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Xiaomi Poco C40 против Nokia C2

Ксиаоми Поко С40
VS
Нокиа С2
Xiaomi Poco C40
Nokia C2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июля 2022 года Xiaomi Poco C40 с экраном 6.71" и чипом JLQ JR510, против 5.7-дюймового Nokia C2, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 28 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C40
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Комплектуется на 3200 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 2800 мАч
  • На 1.01" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Тонкие рамки – на 10.4% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 2 года и 4 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia C2
  • Весит на 43 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C40
vs
Nokia C2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.71 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон - 18:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит -
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 71.6%

Дизайн и корпус

Высота 169.59 мм 154.8 мм
Ширина 76.56 мм 75.6 мм
Толщина 9.18 мм 8.9 мм
Вес 204 грамма 161 грамм
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Черный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Poco C40 +15%
82%
Nokia C2
71.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко С40 и Нокиа С2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет JLQ JR510 Spreadtrum SC9832E
Макс. частота 2000 МГц 1300 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти - 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C40
155
Nokia C2
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C40
743
Nokia C2
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Poco C40
132437
Nokia C2
н/д
CPU 36431 -
GPU 22163 -
Memory 37186 -
UX 36684 -
Total score 132437 -
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0
Оболочка UI MIUI 13 for POCO Android Go

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 2800 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
Время полной зарядки - 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C40 vs Nokia C2
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото - 2592 x 1944
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2048 x 1536
Апертура f/2.2 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS
NFC* Зависит от региона Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2022 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco C40 более удачной покупкой.

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