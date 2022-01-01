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Xiaomi Poco C40 против Oppo Realme C20

Ксиаоми Поко С40
VS
Оппо Реалми C20
Xiaomi Poco C40
Oppo Realme C20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июля 2022 года Xiaomi Poco C40 с экраном 6.71" и чипом JLQ JR510, против 6.5-дюймового Oppo Realme C20, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C40
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
Причины выбрать Oppo Realme C20
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 179 и 155 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C40
vs
Realme C20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.71 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82% 80.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.1% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 34 мс -
Контрастность 1170:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco C40
449 нит
Realme C20
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 169.59 мм 165.2 мм
Ширина 76.56 мм 76.4 мм
Толщина 9.18 мм 8.9 мм
Вес 204 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Серая сталь, Голубое озеро
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Poco C40 +1%
82%
Realme C20
80.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко С40 и Оппо Реалми C20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет JLQ JR510 MediaTek Helio G35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер - 8 (4 + 4)
Архитектура - - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора - 12 нанометров
Графика - IMG PowerVR GE8320
Частота GPU - 680 МГц
FLOPS - ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C40
155
Realme C20 +15%
179
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C40
743
Realme C20 +33%
985
AnTuTu Benchmark 9
Poco C40 +8%
131478
Realme C20
121844
CPU 36431 40291
GPU 22163 16984
Memory 37186 27120
UX 36684 37983
Total score 131478 121844
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI MIUI 13 for POCO Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 12 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Нет (50% за 70 минут)
Время полной зарядки 4:00 ч. 3:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C40 vs Oppo Realme C20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco C40
80.1 дБ
Realme C20
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2022 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco C40 более удачной покупкой.

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