Xiaomi Poco C40 против Oppo Realme C20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июля 2022 года Xiaomi Poco C40 с экраном 6.71" и чипом JLQ JR510, против 6.5-дюймового Oppo Realme C20, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Poco C40
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
Причины выбрать Oppo Realme C20
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Функция реверсивной зарядки
- На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 179 и 155 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
20
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
90
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
48
42
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
66
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
48
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.71 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1650 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|80.8%
|Цветовой охват sRGB
|93.1%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|34 мс
|-
|Контрастность
|1170:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|169.59 мм
|165.2 мм
|Ширина
|76.56 мм
|76.4 мм
|Толщина
|9.18 мм
|8.9 мм
|Вес
|204 грамма
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Желтый
|Серая сталь, Голубое озеро
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|JLQ JR510
|MediaTek Helio G35
|Макс. частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|-
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|-
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|-
|12 нанометров
|Графика
|-
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|-
|680 МГц
|FLOPS
|-
|~54.4 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
155
Realme C20 +15%
179
Geekbench 5 (многоядерный)
743
Realme C20 +33%
985
|CPU
|36431
|40291
|GPU
|22163
|16984
|Memory
|37186
|27120
|UX
|36684
|37983
|Total score
|131478
|121844
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 13 for POCO
|Realme UI 1.0
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 60 минут)
|Нет (50% за 70 минут)
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|3:00 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco C40 более удачной покупкой.
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