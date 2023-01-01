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Xiaomi Poco C40 против Samsung Galaxy A03

Ксиаоми Поко С40
VS
Самсунг Галакси А03
Xiaomi Poco C40
Samsung Galaxy A03

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июля 2022 года Xiaomi Poco C40 с экраном 6.71" и чипом JLQ JR510, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco C40
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Смартфон на 8 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 302 и 154 баллов
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco C40
vs
Galaxy A03

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.71 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.1% 96%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 34 мс 45 мс
Контрастность 1170:1 1641:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco C40 +7%
447 нит
Galaxy A03
418 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 169.59 мм 164.2 мм
Ширина 76.56 мм 75.9 мм
Толщина 9.18 мм 9.1 мм
Вес 204 грамма 196 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Poco C40
82%
Galaxy A03
81.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко С40 и Самсунг Галакси А03 в бенчмарках
Процессор
Чипсет JLQ JR510 Unisoc T606
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер - 8 (2 + 6)
Архитектура - - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора - 12 нанометров
Графика - Mali-G57 MP1
Частота GPU - 650 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco C40
154
Galaxy A03 +96%
302
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco C40
742
Galaxy A03 +39%
1035
AnTuTu Benchmark 9
Poco C40
131846
Galaxy A03 +13%
149274
CPU 36431 60739
GPU 22163 24375
Memory 37186 33135
UX 36684 32172
Total score 131846 149274
3DMark Wild Life Performance
Poco C40
н/д
Galaxy A03
405
Пиковая температура корпуса 38.2 °C 43.2 °C
Stability - 97%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 405
PCMark 3.0
Poco C40
н/д
Galaxy A03
6696
Web score - 5974
Video editing - 3934
Photo editing - 13667
Data manipulation - 5357
Writing score - 7791
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 for POCO One UI Core 5.0
Размер системы из коробки 12 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (20% за 40 минут)
Время полной зарядки 4:00 ч. 3:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco C40 vs Samsung Galaxy A03
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото - 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco C40
80.1 дБ
Galaxy A03 +2%
81.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2022 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Xiaomi Poco C40, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A03.

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